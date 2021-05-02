2 мая Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко и народный депутат, председатель Одесской городской парторганизации Николай Скорик вместе с родственниками погибших и партийцами пришли к Дому профсоюзов в Одессе, чтобы почтить память жертв трагедии, произошедшей 7 лет назад. 2 мая 2014 года во время акции гражданского протеста десятки людей были окружены, а затем сожжены в Доме профсоюзов. 48 человек погибли, около 300 получили ранения.

Юрий Бойко подчеркнул, что это страшное преступление не имеет срока давности и рано или поздно все виновные в убийстве людей предстанут перед судом и понесут наказание. "Справедливость будет восстановлена. Мы ее добьемся. Мы никогда не забудем о тех людях, которые здесь погибли", - сказал он.

Политик отметил, что все эти 7 лет расследование блокируется именно властью.

"Предыдущая власть покрывала непосредственных исполнителей и политических заказчиков этого преступления. А нынешняя - боится националистов и не имеет политической воли довести дело до конца. Две недели назад мы направили очередной депутатский запрос на генпрокурора, на президента, на всех, кто имеет к этому отношение, с требованием объективного расследования. И мы не успокоимся, пока не добьемся того, чтобы преступники были наказаны", - подчеркнул Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь".

По словам народного депутата Николая Скорика, без объективного расследования событий 2 мая ни о какой законности и справедливости в стране не может быть и речи.

"Фракция ОП-ЗЖ зарегистрировала Постановление о признании событий 2 мая одним из тяжелейших преступлений за время независимости и недопустимости дальнейшего промедления в расследовании. И если мы живем в действительно европейской стране, где главная ценность - человеческая жизнь, то это Постановление должно быть проголосовано. Мы со своей стороны будем делать все, чтобы расследование было объективным и политически беспристрастным, чтобы виновные понесли наказание. Это наш долг перед памятью погибших", - сказал парламентарий.

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