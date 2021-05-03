В Украине за минувшие сутки, 2 мая, зафиксировано 2 758 новых случая коронавируса, умерли 154. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, заболели в том числе 116 детей и 23 медработника.

За минувшие сутки:

госпитализировано - 1 591 человек;

летальных случаев - 154;

выздоровело - 5 550 человек;

проведено тестирований за сутки - 16 023 (в том числе методом ПЦР - 9 298, методом ИФА - 1 260, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 5 465).

За все время пандемии в Украине:

заболело - 2 085 938 человек;

выздоровело - 1 681 815 человек;

летальных исходов - 44 750;

проведено ПЦР-тестов - 9 487 141.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (360), Черкасской (233), Сумской (231), Донецкой (202) и Харьковской (164) областях.

За минувшие сутки прививки от коронавируса получили 177 человек, с начала прививочной кампании - 755 103 человека.

Ранее глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что Украину не обойдет "индийский" штамм коронавируса. Также мы писали о том, что ученые выяснили причину повторного заболевания COVID-19.

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