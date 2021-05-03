В Украине резко упало число новых случаев коронавируса: статистика на 3 мая [ Редактировать ]
Источник: Pixabay
В Украине за минувшие сутки, 2 мая, зафиксировано 2 758 новых случая коронавируса, умерли 154. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
По его словам, заболели в том числе 116 детей и 23 медработника.
За минувшие сутки:
- госпитализировано - 1 591 человек;
- летальных случаев - 154;
- выздоровело - 5 550 человек;
- проведено тестирований за сутки - 16 023 (в том числе методом ПЦР - 9 298, методом ИФА - 1 260, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 5 465).
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 2 085 938 человек;
- выздоровело - 1 681 815 человек;
- летальных исходов - 44 750;
- проведено ПЦР-тестов - 9 487 141.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (360), Черкасской (233), Сумской (231), Донецкой (202) и Харьковской (164) областях.
За минувшие сутки прививки от коронавируса получили 177 человек, с начала прививочной кампании - 755 103 человека.
Ранее глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что Украину не обойдет "индийский" штамм коронавируса. Также мы писали о том, что ученые выяснили причину повторного заболевания COVID-19.
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