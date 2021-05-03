В Украину придут заморозки: синоптики сделали тревожный прогноз [ Редактировать ]
В ночное время суток 4 и 5 мая на территории Украины температура поверхности почвы опуститься до 0-3 градусов ниже ноля. Об этом сообщает пресс-служба украинского Гидрометцентра.
Заморозки также прогнозируются 4 мая в западных, а 5 мая в восточных, Запорожской и Херсонской областях. По словам синоптиков, также 4 мая в большом количестве районов Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Житомирской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Винницкой, Луганской, Донецкой, Одесской, Николаевской областей будет действовать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Ранее мы писали, что в Украину идет похолодание с сильным ветром. Сегодня в Киеве синоптики объявили штормовое предупреждение и дали советы киевлянам, как избежать неприятностей. Киевлян призвали звонить на 103 в случае травм, а если заметили падение деревьев и крупных веток – звоните в 101.
Кроме того, год Быка пройдет под управлением Сатурна, который задает погоду, а значит лето будет жарким и дождливым. Такой прогноз на лето 2021 года озвучил народный синоптик Леонид Горбань, июнь, по словам Леонида Горбаня, будет теплым, а вот на июль и август он прогнозирует много осадков и бурь.
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