На Донбасі продовжуються провокації [ Редактировать ]
Дев'ять обстрілів за минулу добу зафіксовано на Донбасі. По оборонцях Пісків і Луганського ворог бив зі стрілецької зброї. А захисників Кримського - накривав вогнем з автоматичних станкових гранатометів.
Бойових утрат серед наших військовослужбовців немає. Про всі порушення українська сторона повідомила представників ОБСЄ.
Володимир, військовослужбовець Збройних сил України:
Зрозуміло, що йдуть провокації, іде вогонь і нема тишини отієї неосяжної. А найбільше вночі літають пташки в небі. Отакі ворожі пташки і кидають подаруночки. І ці подаруночки не дуже приємно прилітають. Стараємося не висовуватися. А що кидають? ВОГи сімнадцяті і двадцять п'яті.
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