Тільки вакциновані: Єврокомісія рекомендувала дозволити в'їзд іноземцям до ЄС [ Редактировать ]
Європейська комісія рекомендувала країнам ЄС дозволити в'їзд іноземцям, які мають щеплення проти коронавірусу.
Подорожувальники повинні отримати всі необхідні дози вакцин, сертифікованих Європейським регулятором.
Натомість рішення про порядок перетину державного кордону кожна країна-член ЄС ухвалюватиме окремо. Єврокомісія надає лише рекомендації.
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