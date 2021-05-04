У Польщі Зеленський взяв участь у підписанні декларації [ Редактировать ]
Україна, Польща, Естонія, Латвія та Литва заявили про продовження діалогу та співпраці. Особливо в умовах сучасних загроз для нашої безпеки про це йдеться у спільній декларації, яку напередодні підписали президенти п'яти держав.
До Варшави лідери країн Балтії та України прибули на святкування 230 річниці ухвалення Конституції Речі Посполитої.
Володимир Зеленський, за підсумками зустрічі з Анджеєм Дудою, заявив, що Польша та її балтійські сусіди готові всебічно підтримувати європейські та євроатлантичні прагнення України.
Володимир Зеленський, президент України:
Я вважаю, що Європейський союз він повинен бути дуже потужним і дуже сильним. Я вважаю що він повинен запрошувати країни, які хочуть бути в Європейському союзі. І я вдячний вам за те що ви підтримуєте Україну.
Анджей Дуда, президент Польщі:
У червні відбудеться саміт Північноатлантичного альянсу в Брюсселі. На ньому обговорюватимуть питання безпеки в Україні та всієї Центральної Європи. Ще на порядку денному буде питання дорожньої карти, шляху, яким Україна має рухатися до членства в НАТО.
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