"Північний потік-2" блокували на час суду [ Редактировать ]
Німецькі екологи заблокували будівництво "Північного потоку-2". "Німецький союз охорони природи" подав до суду. У позові зазначили, що спорудження газогону руйнує морське середовище Балтійського моря.
Його маршрут проходить п'ятьма морськими заповідниками.
Це вже друга екологічна організація в Німеччині, яка позивається через російський газогін. Доки триватиме судовий розгляд, будівництво на незавершеній ділянці зупинили.
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