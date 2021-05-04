В Ізраїлі розслідують масову тисняву на горі Мерон, в якій загинули близько півсотні людей. Представники влади заявили - про небезпеку попереджали понад 10 років тому. Зараз намагатимуться встановити винуватців. Усі подробиці - далі.

Це кадри масової тисняви в Ізраїлі під час церемонії з нагоди єврейського свята Лаг ба-Омер. Відзначали його 30 квітня - і це вперше від початку пандемії.

У підсумку 45 загиблих, понад півтори сотні травмованих. Серед них діти. Паніку та тисняву спровокував обвал трибун під час фестивалю, який традиційно влаштували на горі Мерон.

Влада вже відреагувала на цей інцидент.

Матаньягу Енгельман, державний контролер Ізраїлю:

Ми проведемо спеціальну перевірку. Вона передбачає розслідування обставин, які призвели до цієї трагедії.

Держконтролер Матаньягу Енгельман додав - у 2008 та одинадцятому роках відомство вже публікувало звіти, у яких ішлося про те, що масове паломництво на горі Мерон - небезпечне. А територія навколо могили єврейського мудреця, раббі Шимона Бар Йохая, не пристосована до зібрання десятків або сотень тисяч людей. Окрім того, в одному зі звітів було вказано - незаконні прибудови можуть становити загрозу для відвідувачів.

Матаньягу Енгельман, державний контролер Ізраїлю:

Перевірка стосуватиметься трьох моментів. Перше - проаналізувати дії всіх причетних. Хто працював, хто ухвалював рішення. Друге - встановити, чи були усунуті недоліки, раніше опубліковані у звіті. Третє - розробити варіанти, як краще надалі організовувати релігійні події в країні, щоб запобігти таким трагедіям.

Чи знайдуть винних у цій справі - наразі спрогнозувати складно. Водночас саме цей інцидент в Ізраїлі вже назвали однією з наймасштабніших трагедій в історії країни, не пов'язаних з бойовими діями. І хоча цьогоріч у святкуванні дозволили взяти участь десятьом тисячам вірян, низка ізраїльських ЗМІ повідомила - насправді ж на горі Мерон зібралися майже 100 тисяч людей.