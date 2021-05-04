Стрілянина на Прикарпатті: дві компанії не поділили автозаправку [ Редактировать ]
Стрілянина на Прикарпатті: двоє людей поранені. На автозаправці біля села Черемхів зчинилася сварка між двома компаніями молодих людей. Один з них витягнув пістолет і відкрив вогонь. Сам стрілок з місця події втік на автівці. Та завдяки камерам відеоспостереження на автозаправці правоохоронці швидко встановили машину та його власника. І вже вдома затримали самого зловмисника - ним виявися 33-річний житель Коломиї - чоловіку загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.
Христина Максимчак, начальник сектору комунікації ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області:
Дві компанії між собою не знайомі. Чому вчинили такі дії, наразі правоохоронці встановлюють. В результаті хуліганських дій 32-річний і 38-річний місцеві мешканці зазнали поранень. Затриманий від будь-яких пояснень відмовляється.
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