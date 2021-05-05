Поділитися вакцинами з іншими країнами хоче Америка. До 4 липня США віддадуть 10% усіх своїх запасів - повідомив Джо Байден.

Утім, кому саме у Вашингтоні ще не вирішили. Чи буде в цьому переліку Україна? І про які проблеми дізналась американська преса? Дмитро Анопченко з'ясував усе у Вашингтоні.

У розпал пандемії, коли розробники тільки закінчували тестування вакцин, Штати заздалегідь уклали мільйонні контракти. Замовили, зокрема, і "АстраЗенеку". 10 мільйонів доз її Америка вже має, і ще 50 мільйонів очікують у травні-липні. Але використовувати їх США не будуть! Це принципове рішення - імунізуватимуть тільки своїми препаратами.

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Кому віддадуть непотрібні Америці запаси - питання. Президент Байден, у якого преса про це поцікавилася, відповів: з двома країнами вже визначилися точно.

Джо Байден, Президент США:

Ми пообіцяли віддати 60 мільйонів доз "АстраЗенеки" іншим країнам і цього місяця, і в липні. Це 10 відсотків від усіх наших запасів. Ми вже доправили цей препарат до Канади і Мексики. Та є й інші держави, з якими ми ведемо переговори.

Серед тих, хто просить у Штатів допомоги, є і Україна. Але газета Politico з'ясувала, що діалог з Києвом якраз проблематичний. Свіжа публікація наробила галасу, оскільки видання зазначає щодо продажу або передання вакцини саме Україні рішення поки що немає.

Готуючи це журналістське розслідування, репортери газети на умовах анонімності поговорили з кількома американськими та українськими високопосадовцями. І почули слова занепокоєння. Мовляв, офіційний Київ ще з грудня (тобто ще з часів, коли Трамп був при владі) просить Америку допомогти із постачанням вакцин. Далі вели перемови вже з адміністрацією Байдена, але безрезультатно.

Politico з'ясувала, що останні кілька тижнів між Вашингтоном і Києвом тривали активні переговори на дипломатичному рівні; що навіть Зеленський і Байден про вакцини говорили - телефоном. І газета стверджує, що нещодавнє рішення Білого дому надіслати велику партію препарату до Індії, обурило Київ і створило певне напруження у відносинах.

Мовляв, ми ж першими просили про допомогу! За даними видання, американська адміністрація наразі намагається завдяки вакцинам розширити свій міжнародний вплив - на противагу Росії та Китаю. Але плану допомоги Україні немає й досі - оскільки пріоритети (із ким ділитися першочергово) у Білому домі поки що так і не визначили.

Два американські чиновники заявили журналістам: ми розуміємо, що Україні треба допомагати, але щодо вакцин - то це зовсім не "питання номер 1".

Чи порушать цю тему під час розмов у Києві із Держсекретарем Блінкеном? І якою є офіційна позиція Америки? Деталі Держдеп планував оприлюднити вже за кілька годин - на спеціальному брифінгу для іноземної преси.

Але несподівано перенесли цю розмову із журналістами. Що свідчить - ані остаточного рішення, ані єдиного бачення у Вашингтоні поки що немає. І переговори щодо України - триватимуть.