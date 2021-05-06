Рік наукових досліджень за 15 тисяч кілометрів від дому

В Україну повернулася 25-а антарктична експедиція. Команда науковців рік працювала на станції "Академік Вернадський". Що саме вивчали, полярників розпитала Марія Кагал.

Рік наукових досліджень за 15 тисяч кілометрів від дому. І ось двадцять п'ята антарктична експедиція знову на Батьківщині. Зимували вдесятьох лікар, кухар, системний адміністратор та семеро науковців. Один з яких - Юрій, геофізик. Це вже його шоста експедиція.

Юрій Отруба, геофізик, начальник 25 української антарктичної експедиції:

По геофізичному напрямку було два геофізика. Один геофізик досліджував іоносферу, а я досліджував магнітне поле Землі, сейсміку, інфразвук, радон і георадар, тобто, структуру льодовиків.

Окрім геофізики, дослідження проводили ще у двох напрямах - біології та метеорології. Біологи вивчали місцеву флору та фауну - малодосліджені та навіть нові види живих організмів, а також рослини. А метеорологи досліджували місцевий клімат.

Юрій Отруба, геофізик, начальник 25 української антарктичної експедиції:

Розуміння того чи в нас іде потепління, чи Антарктида там ростає, чи охолоджується, як буде змінюваться клімат, плюс до того наші дослідження наприклад по метеорології вони входять в всесвітню базу ВМО, метеорологічну всесвітню базу.

Був у полярників і час для дозвілля.

Юрій Отруба, геофізик, начальник 25 української антарктичної експедиції:

В антарктичній спільноті єсть таке чудове свято "Мідвінтер" - середина зими, який святкують всі антарктичні станції і в цей період ми також проводимо своє дозвілля - це змагання як на вулиці, так і в приміщенні і також в цей день ми всі купаємося у воді.

Такі свята й дозвілля вкрай необхідні для зниження психологічного напруження та згуртування колективу. Та й сам колектив підбирають неконфліктний та врівноважений, адже цілий рік у замкненому просторі може виявитись неабияким випробуванням. На щастя, кажуть полярники, проблем із цим не було.

Ми всі спілкувалися, ми всі дружили, ми всі розмовляли, ми могли розмовляти на будь-які теми і це було дуже цікаво.

Євгеній - системний адміністратор. Він відповідав за радіозв'язок, інтернет та передання даних від науковців на велику землю. В експедиції був уперше.

Євгеній Прокопчук, системний адміністратор 25 української антарктичної експедиції:

Коли я вперше ступив на континент, я просто став і дивився на пінгвінів, єслі чесно. Вони для мене були такі цікаві, трошки смішні я мабуть просто хвилин 10-15 я на них дивився і не міг поворухнутися.

На одній експедиції Євгеній зупинятись не збирається і в найближчі роки планує знову вирушити на білий континент. Нині ж там уже розпочала роботу 26 українська антарктична експедиція. А 25 тим часом протягом року оброблятиме результати власних досліджень.