Поліція почала навчання на Київщині [ Редактировать ]
На Київщині почалися навчання поліцейських, зокрема у Вишгородському, Броварському та Бориспільському районах. Головна мета тренувань навчити правоохоронців ефективніше дбати про безпеку громадян.
Вишкіл триватиме до п'ятниці. Місцевих жителів просять зберігати спокій. Нагадаю, на період травневих свят усі підрозділи МВС перевели на посилений режим роботи.
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