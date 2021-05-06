100 тисяч доз вакцини AstraZeneca Україні передасть Румунія, - таке рішення ухвалили в уряді країни. Втім, про терміни надходження препарату поки що не повідомили.

Прем'єр-міністр Румунії Флорин Кицу додав, що урядове рішення передбачає відправлення такої ж партії AstraZeneca до Молдови.