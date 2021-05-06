Румунія передасть Україні 100 тисяч доз вакцини AstraZeneca [ Редактировать ]
100 тисяч доз вакцини AstraZeneca Україні передасть Румунія, - таке рішення ухвалили в уряді країни. Втім, про терміни надходження препарату поки що не повідомили.
Прем'єр-міністр Румунії Флорин Кицу додав, що урядове рішення передбачає відправлення такої ж партії AstraZeneca до Молдови.
по теме
Prev Next
04 мая 2021 22:11 COVID-19 в Україні: оновлена статистика
Щепили за останню добу близько тисячі українців, всього ж вакцину отримали понад 750 тисяч людей
25 апреля 2021 20:51 В Україні від COVID-19 вакцинували півтора відсотка населення
За два місяці від початку кампанії в Україні щепили всього 1,5 відсотка населення
23 апреля 2021 14:21 У МОЗ незадоволені темпами вакцинації населення України - Віктор Ляшко
Від початку вакцинальної кампанії щепилися лише 508 тисяч українців
22 апреля 2021 08:05 У МОЗ закликали повідомляти про порушення черги вакцинації "публічними особами"
У МОЗ нагадали про заборону вакцинувати публічних осіб поза чергою і закликали повідомляти про такі випадки
21 апреля 2021 22:51 Вакцину CoviShield зіпсували на Прикарпатті
З десяти доз у кожному флаконі медики використовували лише дев'ять - останню просто викидали