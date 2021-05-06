В Україні готуються запровадити "ковідні сертифікати" [ Редактировать ]
"Ковідний сертифікат" в Україні можуть запустити до 1 липня. Документ міститиме всю інформацію про щеплення, ПЛР-тести та одужання.
За словами міністра Степанова, над розробкою зеленого паспорта зараз працюють у Мінцифрі та Нацслужбі здоров'я. Він відповідатиме європейським вимогам і з ним без перепон можна буде подорожувати.
Замовити документ можна буде через застосунок "Дія", або у сімейного лікаря.
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