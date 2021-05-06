"Ковідний сертифікат" в Україні можуть запустити до 1 липня. Документ міститиме всю інформацію про щеплення, ПЛР-тести та одужання.

За словами міністра Степанова, над розробкою зеленого паспорта зараз працюють у Мінцифрі та Нацслужбі здоров'я. Він відповідатиме європейським вимогам і з ним без перепон можна буде подорожувати.

Замовити документ можна буде через застосунок "Дія", або у сімейного лікаря.