На Рівненщині піхотинці проходять військові навчання [ Редактировать ]
Найбільший тягар в обороні країни на сході припадає на піхотинців. Свою міць вони гартують під час військових вишколів. Такі навчання розпочалися на рівненському полігоні. Наші кореспонденти усе бачили.
Піхотинці під прикриттям БМП йдуть у бій. Головне завдання бійців - знищити умовного супротивника. Для цього використовують систему "Лазертаг".
Андрій, командир підрозділу:
Дана система імітаційного моделювання дає можливість командирам і керівникам навчань спостерігати - як діють їхні бійці, які "втрати".
Відвойовані піхотинцями позиції прикривають танки. Б'ють точно в ціль.
Олександр, заступник командира танкового батальйону:
Піхота без танків не може. Так само танки без піхоти не можуть.
Так гучно тридцята окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького відпрацьовує наступ. Умовний театр бойових дій - Рівненський полігон. Головні герої - піхотинці. Сьогодні у них професійне свято.
Позивний "Кіля", піхотинець:
Коли нам законом утвердили день 6 травня - Днем піхоти, звісно - це радість, хоч якась повага є до піхоти.
Якщо святкувати, то тільки на полі бою, - кажуть бійці. Навички завжди стануть у пригоді, бо помилок війна не пробачає.
Приводимо зброю до нормального стану - щоб влучно стріляти, щоб краще попадати в ціль.
Боєць з позивним "Паштет" у піхоті вже сьомий рік. Каже - жодного дня не шкодує, що підписав контракт. Переконує: піхотинець - це звучить гордо. Бо вони першими йдуть у наступ й останніми залишають позиції.
Позивний "Паштет", піхотинець:
Піхота - це сила. Так, артилерія - це "боги війни", але без піхоти вони ніхто. Піхота завжди попереду була й буде.
Піхотинець насправді - універсальний солдат. Ці бійці вправляються у стрільбі з автомата, кулемета та гранатомета.
Максим Ковальчук, гранатометник:
Гранати, якими ми будемо стріляти, вони призначені для знищення танків - в них є кумулятивний снаряд, який пробиває броню, збиває "гуслю" - виводить танки з ладу.
А головний помічник піхотинців - їхня бойова машина.
Віктор, командир бойової машини:
Вона нас прикриває своєю бронею. Гармата БМП-2 має 30 міліметрів. На перший погляд, це наче й не багато, але коли вона стріляє по вас - то це дуже страшно.
Сьомий рік українська піхота гартується в боях і щодня відточує навички до автоматизму. Кажуть, завжди готові дати гідну відсіч ворогу.
Олександр Павлюк, командувач підготовки командування Сухопутних військ Збройних сил України:
Піхота - це ядро Збройних сил. Це той кістяк, на якому тримаються всі збройні сили. Для прикладу, 90% всіх частин, які зараз знаходять на передньому краї - це механізовані, мотопіхотні, гірсько-штурмові бригади. Перемир'я чи не перемир'я - всі стоять на своїх місцях, всі готові відбити провокації і атаки противника.
Нині у нашому війську понад 50 тисяч піхотинців. Це один з найчисленніших родів Сухопутних військ та основа його бойового потенціалу.
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