COVID-19 в Україні: померли 379 людей [ Редактировать ]
Сьогодні ще дві області виходять із червоної карантинної зони: Запорізька і Полтавська. У суворому локдауні залишається тільки Сумщина. Втім, у МОЗі вже готові й цю область вивести з червоного списку. Разом із тим, ковідна статистика погіршується.
Майже 8,5 тисяч нових заражень за минулу добу в Україні. 379 людей - померли. Понад три тисячі хворих - ушпиталили. Найвищі показники поширення коронавірусу у Києві, на Харківщині, Дніпропетровщині та Донеччині.
Вакциновано проти Ковіду понад 820 тисяч українців. У МОЗі нагадують: отримати щеплення може кожен охочий, незалежно, чи підписана у нього декларація із сімейним лікарем.
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