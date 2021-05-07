Сьогодні ще дві області виходять із червоної карантинної зони: Запорізька і Полтавська. У суворому локдауні залишається тільки Сумщина. Втім, у МОЗі вже готові й цю область вивести з червоного списку. Разом із тим, ковідна статистика погіршується.

Майже 8,5 тисяч нових заражень за минулу добу в Україні. 379 людей - померли. Понад три тисячі хворих - ушпиталили. Найвищі показники поширення коронавірусу у Києві, на Харківщині, Дніпропетровщині та Донеччині.

Вакциновано проти Ковіду понад 820 тисяч українців. У МОЗі нагадують: отримати щеплення може кожен охочий, незалежно, чи підписана у нього декларація із сімейним лікарем.