Від стрибків з гелікоптера до вуличних бійок

Французька школа каскадерів готується до нового випуску. Серед студентів третина - жінки. І за словами викладачів, дівчата щодня доводять, що їх даремно називають слабкою статтю.

Чи легко красуням навчатися складних трюків та в чому вони випереджають чоловіків? - розповість Ольга Жидецька.

Від стрибків з гелікоптера до вуличних бійок. На майданчиках славнозвісної каскадерської школи у французькій комуні Ле-Като-Камбрезі вирують видовищні тренування. Найрізноманітніших трюків тут навчають майбутніх зірок кіноблокбастерів та яскравих шоу. І пліч-о-пліч із чоловіками непросту і небезпечну спеціальність опановують дівчата.

Валеріан Мішелині, студентка:

Я танцівниця і артистка шоу, завжди добре почуваюся у витонченому і жіночному світі. Та тепер я зовсім в іншому становищі - я мужня і люблю бійки.

Жінки-каскадерки - новий тренд - зазначають у школі. Останніми роками майже третину набору становлять представниці прекрасної статі. Щоправда, на заняттях тренери на гендерну належність не зважають. На рівні з хлопцями дівчата і відсіч нападникам дають.

А іноді і на горіхи отримують. Адже хтозна яку сцену їм доведеться розігрувати перед камерами.

Лукас Доллфус, директор школи каскадерів:

Для продюсерів фільмів і шоу часто велика проблема знайти каскадерок з необхідними характеристиками, особливо за тілобудовою. Тож доводилося вдаватися до плану Б - надівати перуку й чіпляти накладні груди чоловікам. А тепер є рішення і перуки більше не потрібні.

Студенти-хлопці до дівчат-каскадерок ставляться з повагою. Зауважують: ті дуже завзяті й мотивовані. До того ж у них є чого повчитися.

Гаррет О'каллаган, студент:

У школі каскадерів жінки справді випереджають чоловіків за багатьма аспектами. По-перше, у жінок вищий больовий поріг, тому заняття для них це легка розминка. Це особливо відчутно, коли вранці хлопці рахують свої синці. По-друге, в акторській грі, в гуморі - дівчата дуже сильні. І я багато чого в них навчився.

Старання та досягнення дівчат цінують і роботодавці. Адже угоди їм пропонують ще до закінчення навчання. Когось запрошує до співпраці легендарна кінокомпанія Марвел, а комусь пощастить попрацювати на знімальному майданчику Люка Бессона.