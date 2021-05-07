Французька школа каскадерів: як жінки доводять свою вправність? [ Редактировать ]
Французька школа каскадерів готується до нового випуску. Серед студентів третина - жінки. І за словами викладачів, дівчата щодня доводять, що їх даремно називають слабкою статтю.
Чи легко красуням навчатися складних трюків та в чому вони випереджають чоловіків? - розповість Ольга Жидецька.
Від стрибків з гелікоптера до вуличних бійок. На майданчиках славнозвісної каскадерської школи у французькій комуні Ле-Като-Камбрезі вирують видовищні тренування. Найрізноманітніших трюків тут навчають майбутніх зірок кіноблокбастерів та яскравих шоу. І пліч-о-пліч із чоловіками непросту і небезпечну спеціальність опановують дівчата.
Валеріан Мішелині, студентка:
Я танцівниця і артистка шоу, завжди добре почуваюся у витонченому і жіночному світі. Та тепер я зовсім в іншому становищі - я мужня і люблю бійки.
Жінки-каскадерки - новий тренд - зазначають у школі. Останніми роками майже третину набору становлять представниці прекрасної статі. Щоправда, на заняттях тренери на гендерну належність не зважають. На рівні з хлопцями дівчата і відсіч нападникам дають.
А іноді і на горіхи отримують. Адже хтозна яку сцену їм доведеться розігрувати перед камерами.
Лукас Доллфус, директор школи каскадерів:
Для продюсерів фільмів і шоу часто велика проблема знайти каскадерок з необхідними характеристиками, особливо за тілобудовою. Тож доводилося вдаватися до плану Б - надівати перуку й чіпляти накладні груди чоловікам. А тепер є рішення і перуки більше не потрібні.
Студенти-хлопці до дівчат-каскадерок ставляться з повагою. Зауважують: ті дуже завзяті й мотивовані. До того ж у них є чого повчитися.
Гаррет О'каллаган, студент:
У школі каскадерів жінки справді випереджають чоловіків за багатьма аспектами. По-перше, у жінок вищий больовий поріг, тому заняття для них це легка розминка. Це особливо відчутно, коли вранці хлопці рахують свої синці. По-друге, в акторській грі, в гуморі - дівчата дуже сильні. І я багато чого в них навчився.
Старання та досягнення дівчат цінують і роботодавці. Адже угоди їм пропонують ще до закінчення навчання. Когось запрошує до співпраці легендарна кінокомпанія Марвел, а комусь пощастить попрацювати на знімальному майданчику Люка Бессона.
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