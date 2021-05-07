У Берліні повинні відкрити меморіал українським жертвам нацизму, - з таким закликом до німецьких політиків звернувся посол України в Німеччині. Про це Андрій Мельник заявив на церемонії вшанування жертв Другої світової війни.

Вже за традицією вона відбулася біля монумента радянським воїнам в центрі Берліна. До українських дипломатів долучилися колеги з інших посольств та німецькі політики.

Андрій Мельник, посол України в Німеччині: