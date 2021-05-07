Україна закликає встановити пам’ятний меморіал українським жертвам нацизму у Берліні [ Редактировать ]
У Берліні повинні відкрити меморіал українським жертвам нацизму, - з таким закликом до німецьких політиків звернувся посол України в Німеччині. Про це Андрій Мельник заявив на церемонії вшанування жертв Другої світової війни.
Вже за традицією вона відбулася біля монумента радянським воїнам в центрі Берліна. До українських дипломатів долучилися колеги з інших посольств та німецькі політики.
Андрій Мельник, посол України в Німеччині:
Понад 8 мільйонів українців втратили життя під час Великої Вітчизняної війни, під час Другої Світової. І тут ми вшановуємо лише воїнів Червоної Армії, тих, хто воював і звільнював Європу від нацизму. Разом з тим в Німеччині мало хто знає про величезні жертви серед мирного населення в Україні. Це понад 5 мільйонів людей, які загинули, з них півтора мільйона українських євреїв. І саме тому ми вважаємо, що в центрі Берліна має бути окремий пам'ятник українським жертвам нацизму. Щоб суспільство, школярі, всі наші німецькі друзі осягнули й зрозуміли цю величезну історичну відповідальність перед нашим народом.
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