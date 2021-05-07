Тарифи - вниз. В Україні вже тиждень діють річні контракти на газ. Нагадаю, вони обов'язкові для усіх споживачів - усе, аби зменшити "зимові квитанції" за газ.

Які альтернативи пропонують постачальники? І як перезимувати в теплі, не витративши все на опалення?

Традиційний "зимово-платіжний" синдром українців...

Для мене, для пенсіонера, - це смерті подібно.

Бо чим нижче на вулиці "градус", тим вище цифри у платіжках...

Віктор Скаршевський, економічний експерт:

Платежи увеличиваются фактически в 8-9 раз в отопительный сезон.

Дорого. Конечно дорого. Ну а що поробиш?

Дійсно, що з цим можна зробити? Як зменшити зимові платіжки за газ?

Василь Антонович, житель Ірпеня:

Ну як? Економимо, та і все. Не кочегаримо так, щоб було там 25 градусів. 20-18.

Василь Антонович розказує свій лайфхак, як зекономити на платіжках взимку. Бо вона в прямому сенсі "золота". Бо і кубів більше "нагорає"...

Василь Антонович, житель Ірпеня:

В саму холодну пору - 450, а так 300 "кубів" зимою.

Як їх "здешевити"? Стандартний варіант: залишитися на автоматичному річному контракті. Тобто ціна для вас буде "однаково-середньою" протягом всього року: і влітку, і взимку. Тут все залежить від вашого постачальника.

Віктор Скаршевський, економічний експерт:

У разных поставщиков она разная. Но базовая - это 8 гривен без доставки.

Чи вигідно? Експерти кажуть, що так. Але, якщо ви не бажаєте залишатися на річному тарифі, є альтернатива. Тут все залежатиме від ваших обсягів споживання.

Євген Нацвін-Степанов, перший заступник голови правління Асоціації постачальників енергоресурсів:

Члены ассоциации нашей, которые работают под брендом "Твій Газзбут" разработали тариф "Твой газовый платеж равномерный". Особенность этого тарифа заключается в том, что человек, абонент, может платить равномерную стоимость, равномерный платеж в течении всего года.

Віктор Скаршевський, економічний експерт:

Берется объем потребления в прошлом году, и разделяется равномерно платежи на этот год. Тогда получиться, что потребители будут платить раза в два меньше суммы, чем платили бы по объему потребления.

Змінити тариф можна або на сайті постачальника, або у відділенні. До речі, подібне вже давно є в Європі. Щоправда, там тарифів більше і вони різноманітніші.

Віктор Скаршевський, економічний експерт:

14 видов возможностей платежей за потребление газа, или электроэнергии.

Євген Нацвін-Степанов, перший заступник голови правління Асоціації постачальників енергоресурсів:

Есть такие тарифы, как там - равномерный, квартальный, годовой.

Саме так за газ сплачує Анастасія Воронцова. Дівчина живе в Брюсселі уже десятий рік. Але досі має українські звички - взимку вдома має бути тепло.

Анастасія Воронцова, бізнес-консультантка:

Бельгійці - досить економні, і температура в оселі в зимовий період не перевищує 18 градусів. Але я не дуже економлю - у мене 20 градусів.

Квартира невеличка, тож і рахунки за комунальні послуги теж не захмарні, каже Анастасія. В Бельгії вони зазвичай однакові щомісяця - річну суму розбивають на 12 частин.

Анастасія Воронцова, бізнес-консультантка:

Я отримую кожного місяця стандартну платіжку, яка об'єднує в собі і газ і електроенергію. Тобто це є стандартні 30 євро. Скільки з них за газ, скільки за електроенергію - мені дуже важко сказати.

У платіжці лише сума. Тариф можна дізнатися в контракті, але він не зовсім точний. Бо окрім, власне, спожитого газу, є плата за його доставку, податок 20% і ще ряд різних стягнень - фіксована абонплата, кошти за обслуговування лічильників, а ще в тариф закладені певні суми, які держава забирає на "зелену енергетику", субсидії, освітлення вулиць тощо. Тож вартість газу в результаті становить не більше 40% тарифу.

Анастасія Воронцова, бізнес-консультантка:

Я взагалі не знаю, які тарифи, але 30 євро це сума з розрахунку на одну людину і площа квартири - це приблизно 50 квадратних метрів.

Зими в Бельгії не такі суворі, як в Україні - "мінус", чи сніг тут буває вкрай рідко. Тож і газу спалюють значно менше. На квартиру 50 квадратних метрів за рік йде приблизно 500 кубічних метрів газу. Якщо споживач використає більше, ніж передбачено тарифом, - доплачує. Якщо ж менше - отримує компенсацію. Такий самий тариф діятиме і в Україні.