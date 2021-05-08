Почему нельзя отказываться от яиц [ Редактировать ]
Яйца - один из самых популярных продуктов, когда речь заходит о приготовлении завтрака. Но далеко не всем нравится их вкус, а кто-то считает, что есть их неполезно. Однако полный отказ от яиц может привести к собственным проблемам. Вот четыре из них, передает newsyou.info.
Отсутствие сытости
Отказ от яиц может привести к сокращению калорий в рационе, но одновременно с этим вы будете чувствовать больший голод.
"Яйца богаты белком, который способствует чувству сытости. Если вы сокращаете потребление белка, вы с большей вероятностью скоро захотите есть", - рассказывает сертифицированный диетолог Диана Гариглио-Клелланд.
Отсутствие питательных веществ
Если вы исключаете яйца из своего рациона, вы также можете потерять некоторые важные питательные вещества. Большая часть из них содержится в яичных желтках.
Как объясняет Гариглио-Клелланд, это витамины A, D, E и K, а также полезные для сердца жирные кислоты омега-3.
Потеря мышц
Исключение из рациона такого источника белка, как яйца, может снизить эффективность тренировок. Яйца содержат лейцин, аминокислоту, важную для синтеза мышечной массы, которая сокращается с возрастом.
Холестерин может остаться прежним
Хотя яйца являются источником холестерина, отказ от них может не повлиять на ваш уровень.
"Только около 20% холестерина в крови поступает извне, остальные 80% вырабатываются печенью", - объясняет Гариглио-Клелланд.
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