Употребление разливного молока может представлять опасность для здоровья человека, передает newsyou.info.

Продажа молока из бочек признана нелегальной. Обусловлено это тем, что такой продукт не проходит обязательную проверку, тогда как продавец не имеет официального разрешения на реализацию. Находиться в бочках может в том числе непастеризованное молоко.

Процесс пастеризации подразумевает нагревание продукта по меньшей мере до 70 градусов. Нередко у тех, кто продает товар в бочках, просто нет требуемого оборудования для его обработки. Нагрева до 30 или даже 40 градусов недостаточно, чтобы уничтожить потенциально опасную для человека микрофлору. Считать такое молоко питьевым нельзя, резюмировал эксперт.

Если употреблять не до конца пастеризованное молоко, в организм способны попасть бактерии. Покупая такой продукт из бочки, эксперт советует попросить у продавца предъявить подтверждающие качество документы. Перед распитием такого молока его необходимо прокипятить.

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