Американские военные задержали в Аравийском море судно с российским оружием. На судне обнаружили российские противотанковые ракеты, а также китайские штурмовые винтовки, пулеметы и гранатометы.

Об этом сообщает на своей странице в Twitter пятый флот ВМС США.



Судно задержал крейсер USS Monterey ВМС США. На судне без опознавательных знаков находилась крупная партия оружия.

Американские военные изъяли десятки российских противотанковых управляемых ракет, тысячи китайских штурмовых винтовок, сотни пулеметов, снайперских винтовок и гранатометов, а также оптические прицелы.

Thousands of illicit weapons interdicted by guided-missile cruiser @USSMonterey (CG 61) from a stateless dhow in international waters of the North Arabian Sea on May 6-7.



Cache of weapons included advanced Russian-made anti-tank guided missiles & Chinese Type 56 assault rifles. pic.twitter.com/07Fv92vbrV — U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) May 8, 2021

Как ранее сообщали, в Приморском районе города Мариуполя сотрудники правоохранительных органов нашли тайник, где находилось оружие и боеприпасы. В настоящее время правоохранители занимаются розыскными действиями и установкой причастных к этому лиц.

Кроме того, в центре Киева нашли тайник с боеприпасами и баллоном ртути. Если бы произошла утечка ртути, это бы привело к возникновению чрезвычайной ситуации, правоохранители уже установили людей, причастных к наполнению схрона.

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