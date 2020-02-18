Во вторник, 18 февраля, в центре Киеве сотрудники СБУ обнаружили тайник с боевыми гранатами и 30 литров ртути. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как выяснилось, этот тайник принадлежит лидеру столичной группировки. Ранее его задержала полиция за множество преступлений.

В тайнике находились огромный баллон ртути 30 литров, две боевые гранаты Ф-1 и два электродетонатора.

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Как рассказали эксперты, если бы произошла утечка ртути, это бы привело к возникновению чрезвычайной ситуации. На данный момент продолжаются следственные действия, устанавливают все обстоятельства правонарушения.