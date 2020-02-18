В центре Киева нашли тайник с боеприпасами и баллоном ртути [ Редактировать ]
Во вторник, 18 февраля, в центре Киеве сотрудники СБУ обнаружили тайник с боевыми гранатами и 30 литров ртути. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Как выяснилось, этот тайник принадлежит лидеру столичной группировки. Ранее его задержала полиция за множество преступлений.
В тайнике находились огромный баллон ртути 30 литров, две боевые гранаты Ф-1 и два электродетонатора.
Как рассказали эксперты, если бы произошла утечка ртути, это бы привело к возникновению чрезвычайной ситуации. На данный момент продолжаются следственные действия, устанавливают все обстоятельства правонарушения.
Ранее сообщалось, что во дворе жилого дома обнаружили гранату. Ми писали о том, что под Ивано-Франковском на людей напали с гранатами, а также под Луганском дети подорвались на гранате.
Напомним, что в Броварах пьяный полицейский насмерть сбил человека. Мужчина сбил двух людей на пешеходном переходе. Один из них умер на месте.
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