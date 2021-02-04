В схроне были спрятаны более 1600 гранат/ фото: Донецкая областная прокуратура

В Приморском районе города Мариуполя сотрудники правоохранительных органов нашли тайник, где находилось оружие и боеприпасы. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

В схроне были спрятаны более 1600 гранат, типа РГД-5 и Ф-1, 2 тысячи осветительных ракет, 1060 запалов УЗРГМ, 2 ствола для крупнокалиберного оружия , 61 пистолет Макарова, а также 124 ящика патронов калибра 7,62 и 14,5 мм.

Отмечается, что в настоящее время правоохранители занимаются розыскными действиями, устанавливают лиц, которые причастны к организации тайника, а также досудебным расследованием.

Читайте также, в Авдеевке, в заброшенном кинотеатре правоохранители обнаружили схрон с боеприпасами. Мины, гранаты, РПГ, запалы к гранатам были попаданий с места происшествия и направлены на экспертизу.

Кроме того, в центре Киева сотрудники СБУ обнаружили тайник с боевыми гранатами и 30 литров ртути. В схроне находились огромный баллон ртути 30 литров, две боевые гранаты Ф-1 и два электродетонатора.

Ранее мы писали, что СБУ нашли схрон с оружием в Луганской области. Правоохранители изъяли 47 артиллерийских снарядов, более ста выстрелов для ручного противотанкового гранатомета, 9 гранат и около 200 патронов различного калибра.

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