Чехия потребует от России компенсацию за взрывы на военных складах [ Редактировать ]
Чехия намерена потребовать от России компенсацию за взрывы на военных складах во Врбетице в 2014 году. Запрашиваемая компенсация может составить минимум 1 млрд крон (около 47 млн долларов).
Об этом в эфире Чешского телевидения заявила министр финансов страны Алена Шиллерова.
"Наиболее реальным способом является международная компенсация, согласно международному праву, потому что, если мы пойдем по пути, например, возмещение убытков из-за уголовного производства, это будет очень долгое время", - отметила Шиллерова.
В то же время она признала, что шансы на получение компенсации от России минимальны.
Также сообщается, что МИД Чехии готовит дипломатическую ноту, в которой официально возложит на Москву ответственность за взрывы.
Ранее мы писали о том, что Сенат Чехии принял жесткую антироссийскую резолюцию.
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