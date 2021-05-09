Чехия намерена потребовать от России компенсацию за взрывы на военных складах во Врбетице в 2014 году. Запрашиваемая компенсация может составить минимум 1 млрд крон (около 47 млн долларов).

Об этом в эфире Чешского телевидения заявила министр финансов страны Алена Шиллерова.

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"Наиболее реальным способом является международная компенсация, согласно международному праву, потому что, если мы пойдем по пути, например, возмещение убытков из-за уголовного производства, это будет очень долгое время", - отметила Шиллерова.

В то же время она признала, что шансы на получение компенсации от России минимальны.

Также сообщается, что МИД Чехии готовит дипломатическую ноту, в которой официально возложит на Москву ответственность за взрывы.

Ранее мы писали о том, что Сенат Чехии принял жесткую антироссийскую резолюцию.

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