У парку Вічної Слави помолилися за полеглих у Другій Світовій Війні [ Редактировать ]
Молитва за жертв та героїв. Панахиду за загиблими у Другій Світовій Війні відслужили сьогодні у парку Вічної Слави. Очолив її предстоятель Української Православної Церкви Блаженніший Митрополит Онуфрій. Молилися сьогодні й за здоров'я ветеранів війни та за те, щоб якнайшвидше повернувся мир в Україну.
Блаженніший Митрополит Онуфрій, предстоятель Української Православної Церкви:
Ми молимося за упокій тих, хто пройшов цей складний час війни, віддав своє життя за віру і Батьківщину. А також молимося за тих небагатьох, хто залишився живий, які були учасниками цієї великої перемоги - її кували, її будували. Нехай Господь померлим дасть вічне життя і спасіння, а живим дасть здоров'я і благословіння.
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