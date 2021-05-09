Молитва за жертв та героїв. Панахиду за загиблими у Другій Світовій Війні відслужили сьогодні у парку Вічної Слави. Очолив її предстоятель Української Православної Церкви Блаженніший Митрополит Онуфрій. Молилися сьогодні й за здоров'я ветеранів війни та за те, щоб якнайшвидше повернувся мир в Україну.

Блаженніший Митрополит Онуфрій, предстоятель Української Православної Церкви: