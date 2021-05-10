На Рівненщині родина загинула у аварії [ Редактировать ]
На Рівненщині у ДТП загинула ціла родина. Аварія сталася на трасі "Київ-Чоп" поблизу села Колоденка. За попередньою інформацією, тридцяти чотирирічний водій легковика виїхав на зустрічну смугу та врізався у мікроавтобус.
Чоловік і його півторамісячний син - загинули на місці, дружина - згодом померла в реанімації. Водія автобуса шпиталізували до Рівненської міської лікарні. Причини ДТП - з'ясовують.
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