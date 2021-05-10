В'язні горішніх поверхів. Мешканці київської багатоповерхівки просять столичну владу полагодити зламаний понад пів року тому ліфт єдиний у під'їзді. Адже з десяток пенсіонерів та людей з інвалідністю, які проживають на верхніх поверхах у будинку, просто не можуть вийти з дому - ні в аптеку, ні в магазин. Втім, у керівній компанії з ремонтом не квапляться. Тему продовжить Ольга Клюєва.

Ну сил нет в неделю. Один раз выйду, а потом неделю лежу. 83 года, сколько можно лазить по этим этажам.

Похід до магазину для вісімдесяти-три-річної Людмили Никітіної вже багато місяців перетворюється на тортури.

Не менше страждань через відсутність ліфту і в сусідів пані Людмили. Сергій має першу групу інвалідності, багато років був прикутий до ліжка, нещодавно почав заново вчитись ходити, лікарі забороняють перевантаження. Утім, догляд за "лежачою" після інсульту матір'ю змушує Сергія щодня по декілька разів долати дев'ять поверхів, ризикуючи власним здоров'ям.

Сергій Струк, мешканець будинку:

Сделали 5 операций началась реабилитация, начал немного ходить, но мать после инсульта не в магазин сходить, ничего. Мне надо выходить, спускаться, подниматься. Мне даже до магазина тяжело дойти, задышка идет.

Пів року прохань і оббивання порогів різних інстанцій - і нарешті мешканці отримали відповідь: у найближчі місяці ремонт ліфта неможливий.

Після того як не працював пів року орієнтовний термін відновлення другий квартал, тобто ще три місяці і це не точно.

Як з'ясувалось, у ліфті зламався головний дороговартісний механізм.

Сергій Шатун, представник КП "Керуюча компанія Оболонського району":

Вийшла з ладу лебідка. Його вартість відновлення 360 тисяч, це роботи капітального характеру, які керуюча компанія, а ми не обрані управителем по будинку і ми не можемо такі роботи виконувати.

Майже три відсотки столичних ліфтів іноді роками стоять зламані, хоча їх утримання закладене у квартплату. Але часто густо, якщо механізм потребує ремонту, ліфт просто зупиняють. І для стареньких та немічних мешканців горішніх поверхів починається жах.

В основном бабушки тут живут 80 и 90 лет.

Сергій Шатун, представник КП "Керуюча компанія Оболонського району":

Розуміючи ситуацію яка трапилась плануємо за рахунок коштів від оренди виконати ці роботи.

Один із способів розв'язання ліфтової кризи, який пропонує міська влада: спільне фінансування ремонту мешканцями та керівною компанією. Хоча багатотисячна сума, яку необхідно зібрати на відновлення підйомного механізму, може перетворити необхідний засіб пересування на розкіш.