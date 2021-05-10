В Україну повернулося тепло [ Редактировать ]
І насамкінець добрі новини від українського Гідрометцентру. Сьогодні в країну прийшло потепління. У більшості областей буде сухо та підніметься температура в середньому до 17-20 градусів тепла.
Лише у східних регіонах синоптики прогнозують грозові дощі.
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