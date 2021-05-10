Сутички в Єрусалимі: понад 300 людей постраждали внаслідок зіткнення [ Редактировать ]
Понад 300 людей були поранені внаслідок сутичок у Єрусалимі. Зіткнення між палестинцями та ізраїльською поліцією не припиняються від минулої п'ятниці, через незгоду із виселенням палестинських сімей зі східної частини міста. Правоохоронці застосували гумові кулі та сльозогінний газ.
ООН та Ватикан закликали сторони припинити насилля. Тим часом Сектор Газу випустив по Ізраїлю кілька ракет, а також повітряні кулі з вибухівкою, що спричинило кілька пожеж на кордоні. У відповідь ізраїльська армія завдала ударів по об'єктах ХАМАСу. У Єрусалимі запровадили посиленні заходи безпеки.
по теме
У Києві підприємці побилися з поліцією через демонтаж МАФів. Власники кіосків відстоювали їх як могли. Адже, кажуть, це єдине, що тримає їх на плаву в умовах постійних карантинних обмежень
Рясне. Один зі спальних районів Львова. Біля дев'ятиповерхівки поліція та "швидка". Правоохоронці опитують очевидців та оглядають квартиру, звідки випала дівчинка
Участь у них взяли майже 50 тисяч осіб. Такі дані наводить Нацполіція. Загалом надійшло понад 60 повідомлень про порушення правопорядку
На борту перевізника виявили 3000 китайських автоматів, десятки сучасних протитанкових керованих ракет російського виробництва, а також сотні великокаліберних кулеметів, снайперських гвинтівок, реактивні гранатомети
Призупинення роботи магістралі може призвести до перебоїв із постачанням нафтопродуктів. Що відомо про атаки, і хто саме стоїть за ними