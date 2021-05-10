Понад 300 людей були поранені внаслідок сутичок у Єрусалимі. Зіткнення між палестинцями та ізраїльською поліцією не припиняються від минулої п'ятниці, через незгоду із виселенням палестинських сімей зі східної частини міста. Правоохоронці застосували гумові кулі та сльозогінний газ.

ООН та Ватикан закликали сторони припинити насилля. Тим часом Сектор Газу випустив по Ізраїлю кілька ракет, а також повітряні кулі з вибухівкою, що спричинило кілька пожеж на кордоні. У відповідь ізраїльська армія завдала ударів по об'єктах ХАМАСу. У Єрусалимі запровадили посиленні заходи безпеки.