Кіберзлочинці атакували трубопровідну фірму у США: чи є тут "російський слід"? [ Редактировать ]
Надзвичайна ситуація у Сполучених Штатах. Усе через кібератаку на трубопровідну фірму. Хто і навіщо атакував? Чи є тут "російський слід"? І чи почнуться у США перебої з постачанням нафтопродуктів? Дмитро Анопченко з'ясував усі подробиці.
Нью-Йорк, Нью-Джерсі, Техас, Флорида, столичний округ Колумбія і ще 13 штатів США. Усе це території, де відсьогодні запровадили режим "регіональної надзвичайної ситуації". Намагаються зібрати разом усі ресурси, адже без цього - впевнені у Міністерстві транспорту США, у цих штатах почнуться перебої з бензином, дизпаливом та навіть авіаційним паливом.
І все це наслідки кібератаки на американську компанію Colonial Pipeline. Одну з найбільших і найпотужніших у країні. Її трубопроводи тягнуться на 5,5 тисяч миль! По ним Америкою (з нафтоносних штатів у бік Нью-Йорку) перекачували бензин та авіаційне паливо, щоб доставити його з нафтопереробних заводів поближче до споживача.
Компанія зараз повністю припинила роботу. І у штатах одразу заговорили про ймовірну нестачу бензину та в умовах дефіциту про очікуване зростання цін на нього. Ну а ще, якщо криза затягнеться, можуть початися перебої і у авіакомпаній, із авіаційним паливом, оскільки найбільші летовища Америки мали контракти з Colonial Pipeline.
Атакована компанія щоденно транспортувала 100 мільйонів галонів палива - це майже половина всього обсягу, який споживають за Східному узбережжі. Обслуговувала, зокрема, і армію, тому для штатів це зараз надзвичайна ситуація національного масштабу. І до розслідування долучили і ФБР, і Національне агентство із кібербезпеки.
На цей момент відомо, що мережу Colonial Pipeline хакери (а джерела телекомпанії CNN стверджують, що це діяли росіяни) заразили вірусом-здирником. Це програма, яка повністю блокує комп'ютерну систему і шифрує всі дані - тобто всі комп'ютери, що були під'єднані до інтернету фактично паралізовані до моменту, поки жертва не заплатить викуп.
Нафтовики вирішили не платити - намагаються відновити систему самі, але це вимагає часу, а до того більшість трубопроводів компанії простоює. І в уряді вже розглядають три сценарії. Перший: роботу відновлять хоча б до середи. Тоді Америка фактично не відчує дефіциту, вистачить запасів. Другий: для розблокування системи знадобиться від 6 до 10 днів.
Наслідком стануть різка нестача пального і стрибок цін. І третій - критичний. Виробникам доведеться зупиняти переробку нафти, світові ціни на чорне золото впадуть, а на американських заправках вишукуються черги, а продаж І поки цього не сталося, багато водіїв, так само як і я сьогодні, побачивши новини, поспішають залити повний бак. Поки ще можуть.
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