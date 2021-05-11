Ізраїль відповів авіа-ударами противнику [ Редактировать ]
Ізраїль відповів авіа-ударами на ракетні обстріли з боку Сектора Гази. За повідомленнями палестинських ЗМІ, влучили в адміністративні будівлі у населених пунктах. 21 людина загинула, ще 70 - поранені. Натомість у Тель-Авіві нарахували понад 150 ракет, випущених упродовж кількох годин по ізраїльській території.
У країні оголошено повітряну тривогу. Обмін авіа-ударами розпочався на тлі заворушень у східному Єрусалимі. Там із вихідних не вщухають зіткнення ізраїльських поліцейських із палестинцями.
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