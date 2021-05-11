Замок Дракули у румунському поселенні Бран перетворили на медпункт. Відтепер посеред Карпат тамтешні жителі та туристи зможуть щепитися від коронавірусу. Чому саме в замку та чи багато охочих вакцинуватися - дізнавалася Вікторія Парфенюк.

Замість кликів вампіра - голки, замість крові - вакцини. У самісінькому лігві Дракули облаштували пункт вакцинації населення. Відтепер кожен відвідувач румунського замку Бран зможе зробити щеплення від коронавірусу препаратом Pfizer.

Лівіу Некула, вакцинований:

Я прийшов з родиною до замку, побачив оголошення про вакцинацію, і мені стало цікаво, захотів дізнатися більше. Потім набрався мужності та зробив щеплення.

Головна перевага такого пункту вакцинації не лише в атмосфері місця, а й у збереженні часу. Аби отримати тут щеплення непотрібно попередньо реєструватися. Так уряд Румунії намагається заохотити громадян щепитися від коронавірусу. Позаяк країна має найвищий показник відмов від вакцинації в Європі - майже половина румунів ігнорує процедуру.

Беатріс Малер, менеджерка лікарні:

Наразі ми намагаємося звернутися до людей, які прагнуть зробити щеплення, але не хочуть домовлятися про зустріч заздалегідь. Завдяки центрам такого типу нам вдасться вакцинувати більше населення.

Крістіан Бартісель, вакцинований:

Я був у деяких друзів у Бран. І тут непотрібно завчасно записуватися на прийом: це пришвидшує процедуру. Тому я вирішив піти та зробити щеплення. Це місце стало прекрасною можливістю вакцинуватися для мене.

Від початку пандемії Румунія зафіксувала понад мільйон інфікованих COVID-19. Уряд заявляє, що хоче вакцинувати щонайменше 10 мільйонів людей, а це половина населення країни - вже до кінця цього літа. Так, у замку Бран сподіваються, що їхня унікальна ініціатива допоможе збільшити кількість імунізованих. Кожні вихідні всі охочі зможуть щепитися в замку, ба більше, безплатно відвідати пам'ятку.

Олександр Приску, директор з маркетингу Замку Дракули:

Наша основна цільова аудиторія - це румунські туристи, які проводять вихідні в регіоні Бран. Проте, люди з громади також у пріоритеті, те ж стосується й працівників замку.

Проте, не заради вакцини єдиної. У замку Дракули сподіваються також, що ініціатива збільшить до них потік туристів, який суттєво зменшився під час пандемії.