Безпілотний човен НАСА повертається додому [ Редактировать ]
Космічний корабель НАСА Озірис-Рекс повертається додому. Безпілотний човен три роки досліджував наближений до Землі астероїд Бенн і має доправити зразки порід із цього космічного об'єкта.
Щоправда, станеться це лише за два роки. Саме стільки триватиме зворотна мандрівка. Після цього в НАСА обіцяють надати зібрані матеріали лабораторіям по всьому світу, але більшість - законсервують до появи нових технологій дослідження.
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