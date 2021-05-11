Поліція Харкова затримала водія з пасажирами у багажнику [ Редактировать ]
У Харкові поліцейські затримали водія, який перевозив людей поза автомобілем. Напередодні у місті на проспекті Науки патрульні помітили авто "Хонда", до якого причепили саморобну конструкцію. На ній перевозили двох пасажирів. Ще двоє їхали у відкритому багажнику та знімали це на мобільний телефон.
Патрульні змусили водія зупинитись та склали кілька адмін-постанов, зокрема, про порушення правил перевезення пасажирів та вантажів.
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