У Харкові поліцейські затримали водія, який перевозив людей поза автомобілем. Напередодні у місті на проспекті Науки патрульні помітили авто "Хонда", до якого причепили саморобну конструкцію. На ній перевозили двох пасажирів. Ще двоє їхали у відкритому багажнику та знімали це на мобільний телефон.

Патрульні змусили водія зупинитись та склали кілька адмін-постанов, зокрема, про порушення правил перевезення пасажирів та вантажів.