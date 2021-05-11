В столице за минувшие сутки зарегистрировали 98 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава КГГА Виталий Кличко.

По его словам, за весь период эпидемии в Киеве лабораторно подтвердили 199 175 инфицированных COVID-19. 128 208 человек выздоровели (51 - за минувшие сутки), еще 4838 киевлян умерли (12 - за минувшие сутки). При этом 20 человек попали в больницу с диагнозом "коронавирус", еще 143 были госпитализированы с пневмониями и подозрением на инфекцию.

Отмечается, что среди инфицированных:

98 женщин, возрастом от 19 до 91 года;

45 мужчин в возрасте от 19 до 83 лет;

2 детей трех и пяти лет.

Известно, что наибольшее количество заболевших было зафиксировано в Святошинском районе (25 человек), Шевченковском районе (16 случаев) и Соломенском районе (15 пациентов).

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Кроме того, в Украине за минувшие сутки, 8 мая, зафиксировано 5 372 новых случая коронавируса. За все время пандемии в Украине заболели - 2 119 510 человек, выздоровели- 1 759 751 человек и летальных исходов - 46 393, также проведено ПЦР-тестов - 9 655 779.

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