Війна на Донбасі: зафіксували сім ворожих обстрілів [ Редактировать ]
Сім ворожих обстрілів зафіксували на сході країни минулої доби. Неподалік Троїцького та Опитного бойовики атакували із заборонених мінометів 120 калібру.
А біля Авдіївки, Південного та Старогнатівки відкривали вогонь із гранатометів та стрілецької зброї. У штабі запевнили - втрат серед українських військових немає.
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