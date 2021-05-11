Исследование Луны: SpaceX запустит "криптовалютный" спутник [ Редактировать ]
Компания SpaceX, принадлежащая американскому миллиардеру Илону Маску, запустит на Луну спутник, создание которого было оплачено криптовалютой Dogecoin. Об этом сообщил Илон Маск в своем Twitter.
По его словам, запуск спутника планируется осуществить в первом квартале следующего года. Аппарат получил название Doge-1.
Отмечается, что устройство официально принадлежит компании Geometric Energy Corporation, зарегистрированной на территории Канады, где подтверждают, что запуск будет полностью оплачен с помощью криптовалюты Dogecoin.
Читайте также, американская компания United Launch Alliance осуществила запуск сверхтяжелой ракеты-носителя Delta IV Heavy с секретным спутником NROL-82. Запуск состоялся с авиабазы ВВС США Ванденберг в Калифорнии, запуск состоялся с авиабазы ВВС США Ванденберг в Калифорнии.
Кроме того, компания Blue Origin, принадлежащая американском миллиардеру Джеффу Безосу, оспорила соглашение подписанное между NASA и компанией Илона Маска SpaceX о полете астронавтов на спутник Земли Луну. Агентство якобы в последнюю минуту резко изменило приоритеты.
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Таким чином винахідник хоче підвищити ціну електронної валюти. Dogecoin у 2013 жартома створили американські програмісти як мем із собакою. Але нині капіталізація монети становить 80 мільярдів доларів