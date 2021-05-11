Правительство Новой Зеландии объявило войну ежам, которых завезли в страну еще британские колонизаторы. Животные расплодились в связи с отсутствием хищников.

Такое решение было принято из-за того, что ежи массово уничтожают флору и фауну. Согласно подсчетам, к примеру, за сутки одно животное может съесть до 60 редких сверчков-уэта.

Не обращая внимания на пищевую цепочку, они блаженно блуждают по лесам и садам, съедая невероятное количество местных существ.

Отмечается, что животных уничтожают путем охоты, отравления и отлова. Не все жители страны согласны с такими мерами из-за "симпатичности" животных. При этом часть новозеландских ученых предлагает отлавливать и переправлять ежей обратно в Великобританию.

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