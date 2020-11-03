Парк ежиков: млекопитающим построили собственный дом (видео) [ Редактировать ]
В британском национальном парке Лейк-Дистрикт создали комфортное пространство для жизни и зимовки ежей. Об этом сообщает Mirror.
Hedgehog Holiday Park состоит из специальный городок, в домиках которого животные смогут поесть и спрятаться от любопытных глаз и хищников.
Фото: Mirror
Отмечается, что ученые соорудили пространство для изучения колючих животных и проведения экспериментов ради последующей постройки усовершенствованного ежиного городка.
Читайте также, в Лондоне создали пабы для ежиков. Копания предлагала покупателям устанавливать домики в садах, чтобы ежики могли согреться в них зимой и обзавестись потомством летом.
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