В британском национальном парке Лейк-Дистрикт создали комфортное пространство для жизни и зимовки ежей. Об этом сообщает Mirror.

Hedgehog Holiday Park состоит из специальный городок, в домиках которого животные смогут поесть и спрятаться от любопытных глаз и хищников.

Фото: Mirror

Отмечается, что ученые соорудили пространство для изучения колючих животных и проведения экспериментов ради последующей постройки усовершенствованного ежиного городка.

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