Во вторник, 11 мая, в Казани в местной школе № 175 прогремела стрельба. Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил о том, что жертвами стрельбы стали 9 человек. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, погибли семь учащихся, одна учительница и еще одна женщина.

Так, президент Минниханов заявил:

Мы потеряли семерых детей. Это восьмиклассники. Четыре мальчика и три девочки. Кроме этого, потеряли одного учителя. И мы потеряли еще одну женщину. В целом мы потеряли девять человек.

Он уточнил, что сейчас 18 детей находятся в больнице. Врачи делают все, чтобы сохранить их жизни. Госпитализированы также трое взрослых. У пострадавших в основном огнестрельные ранения.

Отметим, что нападавший задержан. В сети появилось видео с стрелком Ильназом Галявиевым, в котором он объяснил, зачем открывал огонь.

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