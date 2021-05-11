В Киеве пожелтела река Лыбедь [ Редактировать ]
В Киеве во вторник, 11 мая, внезапно пожелтела река Лыбедь. Соответствующее фото опубликовал Telegram-канал "Киев Сейчас".
"Река Лыбедь. Наши дни", - подписали фото.
Причина случившегося пока неизвестна. Предполагается, что в реку попали какие-то отходы
По словам горожан, еще вчера река выглядела вполне обычно и "была нормального цвета".
Отметим, что истоком реки в разных источниках называют родники, находящиеся недалеко от железнодорожной станции Киев-Волынский, либо озеро в парке Отрадный. Высота истока - 185 метров над уровнем моря.
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