В Україні статус безробітного має 401 тисяча людей. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він зазначив, що загалом протягом цього карантинного року згідно з офіційними даними - один мільйон людей отримали статус безробітного. Утім за цей же період працевлаштувались більше половини мільйона громадян. Нагадаємо, прем'єр-міністр заявляв, що уже у травні створять 500 тисяч робочих місць для українців, які залишилися без роботи через карантин.

У квітні цього року ціна на крупи Гречані становить 40 гривень шість копійок за кілограм. Про це повідомили в Міністерстві розвитку економіки. Також у Мінекономіки зазначили, що стимулюють вирощування гречки і не очікують проблем через тимчасову відмову Росії експортувати крупу.

Станом на перше травня 2021 імпортовано 46 тисяч тонн цієї злакової культури. А надання дотацій аграріям у розмірі три з половиною тисяч гривень на один гектар посівів забезпечить стабільний обсяг виробництва, впевнені у профільному міністерстві.

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Після запуску ринку землі протягом перших п'яти-десяти років вартість землі може зростати удвічі чи, навіть уп'ятеро. Із таким прогнозом виступив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. На його думку, це добре, бо, цитую: "капіталізує нашу державу і землі українців." Прем'єр зазначив, що громадяни отримають право, а не обов'язок продати свої наділи. Тобто продати дорого - за ринковою ціною.

Раніше міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко запевнив, що ринок землі в Україні запрацює вже з першого липня. Один гектар землі на початку відкриття ринку коштуватиме в середньому дві тисячі доларів.

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На Запорізькій АЕС відбулися випробування енергоблоку №1. Досліджували можливість надання допоміжних послуг із резерву підтримки частоти. Про це повідомили в пресслужбі Енергоатома. Там зазначили, що це - важливий етап у підготовці Об'єднаної енергосистеми України до інтеграції з європейською континентальною енергосистемою.

В Укренерго стверджують: зміни надійні та не суперечать правилам ядерної безпеки й роботи АЕС. Такі випробування вже проводили минулого місяця на другому енергоблоці. Нині завершується опрацювання отриманих результатів.

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На реалізацію нової космічної програми Україна витратить 15 мільярдів гривень. Про це повідомив голова Державного космічного агентства України Володимир Тафтай. Також у агенції сподіваються ще й на підтримку інвесторів. Нова космічна програма розрахована на 5 років. 13 січня 2021 Кабінет Міністрів схвалив концепцію Загальнодержавної цільової науково-технічної програми України на період з 2021 до 2025 років.