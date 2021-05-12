Несмотря на высокие показатели инфляции в течение первых месяцев 2021 года, правительство до сих пор не приняло никаких мер по ее сдерживанию. Как результат, по итогам апреля годовая инфляция продолжает оставаться близкой к двузначной - 8,4%. По словам народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Сергея Левочкина, сейчас необходимы быстрые решения, которые остановят подорожание социально значимых товаров и услуг.

"Инфляция всегда бьет по кошелькам граждан. Но особенность нынешнего периода в том, что сильнее всего дорожают социально значимые продукты - хлеб, подсолнечное масло, сахар, - а также коммунальные услуги. То есть в результате больше всех страдают самые бедные украинцы, в потребительской корзине которых базовые продукты питания и "коммуналка" являются главными статьями расходов. Поэтому на сегодняшний день борьба с инфляцией - это ключевое направление социальной политики, и оно правительством провалено", - заявил политик.

Народный депутат привел данные о том, что в апреле 2021 года (к апрелю 2020 года) зафиксировано повышение цен по всем составляющим в группе товаров "продукты питания и безалкогольные напитки", кроме овощей. Больше всего выросли цены на хлеб - на 15,9%, подсолнечное масло - 62,9%, сахар - 65%, яйца - 90%.

То же касается коммунальных услуг, которые за последний год подорожали на 26,5% - за счет повышения тарифов на электроэнергию (+36,6%), природный газ (+89,9%), водоотвод (+18,7%), водоснабжение (+11,5%), отопление и горячую воду (+14,8%).

"Зимой под давлением оппозиции и народных протестов было принято решение по ограничению тарифов на газ, но оно уже отменено. А это была единственная попытка ограничить рост цен и - соответственно - рост бедности. Поэтому нужны новые решения, причем более глобальные. Помимо пересмотра тарифной политики, необходимо поставить вопрос о снижении НДС на социально-значимые продукты питания с 20% до 5-8%, как в Польше, а также об увеличении минимум в два раза (до 10 млрд гривен) господдержки агропромышленного комплекса уже в бюджете нынешнего года. Этим мы не только снизим инфляцию, но и поддержим отечественного производителя", - резюмировал Сергей Левочкин.