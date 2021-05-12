В среду, 12 мая, министр обороны Андрей Таран заявил о том, что Украине нужно усиливать противовоздушную оборону. Об этом он заявил в ходе форума "Украина 30".

Необходимость усиления ПВО он объяснил угрозой ракетных ударов со стороны России.

В первую очередь, это касается противоракетной обороны. Потому что мы знаем, что у Российской Федерации есть большое количество крылатых ракет, которые могут в любое время нанести удар по территории Украины.

Также Таран заявил, что Украине удастся восстановить способности военно-морских сил в течение двух-трех лет.

Реализация уже заложенных проектов позволит в течение двух-трех лет значительно восстановить способности ВМС.

Напомним, что Минобороны завершает подготовку Плана обороны Украины. Ранее сообщалось, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал ввести секторальные санкции против России.

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