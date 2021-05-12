В Ивано-Франковске загорелось складское помещение в районе аэропорта. Дым от пожара видно за десятки километров. Спасатели ликвидируют возгорание.

Информация о пожаре в складском помещении в Ивано-Франковске по улице Полевой (в районе аэропорта) поступила дежурному ГСЧС в 13:10. На место выдвинулись расчеты ГСЧС, пожарно-спасательного поста села Ямница и пожарная команда “Международный аэропорт”.

Площадь возгорания составила около 1,5 тысячи квадратных метров. В 14:21 огонь был локализован. На данный момент спасатели ликвидируют пожар. Информации о жертвах и пострадавших не поступало.

Для ликвидации пожара привлекались 43 спасателей и 10 единиц техники.

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Кроме того, в Днепропетровской области в жилом доме произошло возгорание, в результате которого погибли несколько человек. Во время проведения работ по ликвидации пожара, спасатели обнаружили бездыханные тела погибших мужчины и женщины.

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