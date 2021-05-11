В Одесской области мужчина в ходе конфликта поджег соседку. Ее удалось спасти, она в тяжелом состоянии находится в больнице. Об этом говорится на сайте полиции Одесской области.

Сообщается, что инцидент произошел на территории Ананьевской общины. Как установили полицейские, пострадавшая пыталась успокоить соседа, который ссорился с женой и хотел ее ударить.

"Агрессивно настроенный нетрезвый мужчина отреагировал на это бранью, а затем облил соседку легковоспламеняющимся веществом и бросил в нее зажигалку. Женщину потушили жители села, которые услышали крики о помощи. Они же вызвали скорую и полицию", - говорится в сообщении.

37-летнюю женщину госпитализировали в местную больницу с ожогами шеи, туловища и конечностей. Состояние ее стабильно тяжелое. Злоумышленника задержали, назначены экспертизы, допрашиваются очевидцы и свидетели происшествия.

Читайте также, в Черновцах произошел пожар на территории завода "Розма", на место происшествия уже выехала бригада Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Спасатели получили информацию о пожаре на заводе "Розма". Пожарные уже отправились на место происшествия.

Кроме того, в Днепропетровской области в жилом доме произошло возгорание, в результате которого погибли несколько человек. Во время проведения работ по ликвидации пожара, спасатели обнаружили бездыханные тела погибших мужчины и женщины.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.