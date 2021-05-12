Прекращение обстрелов Газы: в Израиле назвали главное условие [ Редактировать ]
Армия обороны Израиля прекратит ракетный обстрел территории сектора Газа только в том случае, когда наступит полная "тишина". Это ответ на ракетные удары от боевиков ХАМАС.
Министр обороны Государства Израиля Бени Ганц заявил, что в настоящее время не существует точной даты окончания конфликта.
Армия обороны Израиля продолжит атаковать и принесет полный и долгосрочный мир. Только когда мы достигнем этой цели, мы сможем говорить о "тишине". В настоящее время нет даты окончания атак.
Отмечается, что за последние несколько часов армия Израиля осуществила серию серьезных атак. Известно, что страна не будет брать во внимание чьи-либо моральные проповеди, так как защищает своих граждан и инфраструктуру.
Ранее мы писали, что в связи с обострением конфликта Израиля и Палестины на границе с Газой объявлено чрезвычайное положение в израильском городе Сдерот и его окрестностях. по территории Израиля из Газы выпустили противотанковую ракету, которая подбила джип израильской армии.
Кроме того, по состоянию на среду, 12 мая, ситуация на Ближнем Востоке обострилась. В частности, 850 ракет пересекли границу Израиля, еще 200 упали в самом секторе Газа.
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