Армия обороны Израиля прекратит ракетный обстрел территории сектора Газа только в том случае, когда наступит полная "тишина". Это ответ на ракетные удары от боевиков ХАМАС.

Министр обороны Государства Израиля Бени Ганц заявил, что в настоящее время не существует точной даты окончания конфликта.

Армия обороны Израиля продолжит атаковать и принесет полный и долгосрочный мир. Только когда мы достигнем этой цели, мы сможем говорить о "тишине". В настоящее время нет даты окончания атак.

Отмечается, что за последние несколько часов армия Израиля осуществила серию серьезных атак. Известно, что страна не будет брать во внимание чьи-либо моральные проповеди, так как защищает своих граждан и инфраструктуру.

Ранее мы писали, что в связи с обострением конфликта Израиля и Палестины на границе с Газой объявлено чрезвычайное положение в израильском городе Сдерот и его окрестностях. по территории Израиля из Газы выпустили противотанковую ракету, которая подбила джип израильской армии.

Кроме того, по состоянию на среду, 12 мая, ситуация на Ближнем Востоке обострилась. В частности, 850 ракет пересекли границу Израиля, еще 200 упали в самом секторе Газа.

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