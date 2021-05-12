В Киеве мужчина порезал двоих людей из-за собаки [ Редактировать ]
В Киеве на Лесном массиве 45-летний мужчина напал на людей с ножом из-за своей собаки. Об этом сообщает пресс-служба полиции города.
"В дежурную часть Деснянского управления полиции поступило сообщение о том, что на улице Кубанской Украины неизвестный ранил ножом женщину и мужчину", - говорится в сообщении.
Как выяснилось, во дворе многоэтажки мужчина выгуливал собаку без поводка и намордника. В этот момент у подъезда остановилось авто, из которого вышли люди. Пес подбежал к ним и начала лаять.
На просьбу убрать животное, владелец собаки стал ругаться матом и агрессивно себя вести. В ходе конфликта он достал нож, которым ранил 37-летнего мужчину в шею, а 64-летнюю женщину - в лицо.
Полицейские задержали мужчину, ему избрали меру пресечения - содержание под стражей. Владельцу собаки по ч. 2 ст. 296 (Хулиганство) УК Украины грозит до семи лет тюрьмы.
Ранее сообщалось, что под Одессой мужчина зверски избил собаку и тут же был наказан. Также в Китае запретили выгул собак без поводков.
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