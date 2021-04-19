В Броварах американский стаффордширский терьер напал на семилетнего мальчика. Об этом сообщает "Трибуна Бровары".

Инцидент произошел в воскресенье, 18 апреля, на детской площадке. Ребенок качался на качелях, а рядом на футбольном поле женщина выгуливала стаффордширского терьера без намордника и поводка. Мальчик решил зайти на поле и открыл калитку. Хозяйка закричала, чтобы мальчик быстрее вышел, а когда тот с испугу побежал, за ним кинулась собака.

Она догнала малыша и повалила на землю. Случайные похожие во время оттянули разъяренную собаку, но мальчика пришлось госпитализировать - у него разорвана мочка левого уха.

Хозяйка собаки признает свою вину и готова компенсировать расходы на лечение ребенка. У родителей пострадавшего мальчика особых претензий к владельцам животного нет, но будут ли они обращаться в правоохранительные органы не известно.

Хозяйка собаки со своим питомцем

Аналогичный случай 12 апреля произошел в Покрове Днепропетровской области. О нем написала в Facebook местная жительница Татьяна Авдеева.

Женщина утверждает, что питбуль без намордника, ошейника и поводка напал на 11-летнего мальчика во дворе по ул. Соборная 25. Собака бойцовской породы успела покусать ребенка, его спасли случайные прохожие. Сейчас мальчик находится в больнице, о его травмах не сообщается.

Напомним, что "Подробности" писали о том, что в центре Киева стая бродячих собак погрызла припаркованный автомобиль, пытаясь достать спрятавшегося под ним кота.